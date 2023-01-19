Важное 19 января 2023, 12:11 Андрей Воробьев поблагодарил силовиков за высокий уровень безопасности в праздничные дни в Подмосковье

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил силовые структуры за качественное обеспечение безопасности жителей и гостей региона в новогодние праздники. По его словам, все прошло в штатном режиме.

«Понятно, что большое количество туристов в Московской области требует особого подхода, внимания, обеспечения безопасности», — подчеркнул Воробьев.

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По словам губернатора, все организовали без происшествий, в том числе крещенские купания.

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«Вчера я был в Истре, разговаривал там с нашими жителями — все довольны, меры безопасности на должном уровне», — подчеркнул Воробьев.

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