Подмосковье 21 марта 2023, 16:31 Свыше 200 жителей Подмосковья стали участниками земельных торгов за неделю

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Подмосковье стало лидером по проведению земельных торгов среди регионов России. Область стала первой, где перевели процедуру в цифровой формат. За последнюю неделю в аукционах участвовали 256 человек.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике региона, с 13 по 17 марта состоялось 110 земельно-имущественных торгов. В среднем на один лот претендовали четыре человека.

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Самым популярным предложением недели оказался участок под застройку в Истре. В торгах участвовали 19 претендентов, а стартовая цена аренды выросла с 750 тысяч до восьми миллионов рублей в год.

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Подробнее о лотах можно узнать на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о содействии бизнесу в выходе на международный рынок. Он отметил, что Подмосковье имеет достаточные связи, чтобы помочь предпринимателям наладить экспорт.

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