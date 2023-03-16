Подмосковье 16 марта 2023, 11:59 Андрей Воробьев: Подмосковье поможет предпринимателям выйти на международный рынок

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Власти Подмосковья помогают предпринимателям выйти на международный рынок. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил во время визита на завод компании «Мобитрак» в Истре. Там он пообщался с владельцами бизнеса и пообещал им помочь в решении проблем.

Сооснователь компании Peroni Роман Петченко попросил главу региона помочь с экспортом товаров. Ранее мед-суфле, который производит организация, экспортировался в 24 страны, а теперь она сосредоточилась на Аравийском полуострове и планирует выйти в сеть LuLu Дубае.

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«Мы можем ходатайствовать, у нас есть связи, и они развиваются в разных сферах. И предпринимательство, и образование, и другие направления. Мы можем сделать какую-то заявку», — сказал Воробьев.

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Ранее губернатор Подмосковья представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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