Подмосковье 29 августа 2023, 09:45 Свыше 200 видеокамер подключили к системе безопасности в Подмосковье за неделю Фонд капитального ремонта

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Еще 206 новых камер видеонаблюдения подключили к системе «Безопасный регион» в Московской области на прошлой неделе. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи.

Установили камеры у подъездов многоквартирных домов, в парках, на улицах и перекрестках, в общественном транспорте, возле магазинов, школ, детских садов, детских площадок и других общественных мест.

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При строительстве новых многоэтажек и социально значимых зданий, застройщики тоже обязаны подключать системы видеонаблюдения к «Безопасному региону». Для этого необходимо подать заявку на портале государственных услуг.

Система «Безопасный регион» действует в Подмосковье с 2015 года. Она помогает раскрывать преступления и обеспечивать безопасность граждан. За порядком следят более 122 тысяч камер видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Московской области в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

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