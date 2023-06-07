Подмосковье 07 июня 2023, 17:35 Цифровизация госуслуг Подмосковья в пять раз сократило число визитов в МФЦ — Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о переходе на цифровые госуслуги 6,3 млн жителей

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Государственные услуги в цифровом виде сегодня получают 6,3 миллиона жителей Московской области. Это нововведение сократило число визитов в МФЦ за год почти в пять раз. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям.

Он напомнил, что через интернет жители Подмосковья могут воспользоваться 238-ю государственными услугами.

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«Если положена льгота по оплате ЖКУ — она предоставляется автоматически благодаря данным, которые видны по каждому человеку. Также и с бесплатным проездом на общественном транспорте — вам приходит уведомление, что положена социальная карта и достаточно только забрать ее и она уже готова», — рассказал Андрей Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что новая система кардинально изменила заполняемость МФЦ. Если в 2021 году центры посетили 2,4 миллиона жителей Подмосковья, то в прошлом году их количество сократилось до 500 тысяч.

«Удобно, не выходя из дома получить те или иные услуги. Понятно, что это требует времени для того, чтобы научиться работать в „Госуслугах“, но судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — добавил глава Подмосковья.

Андрей Воробьев отметил, что подавляющее большинство услуг, которые оказывают в Подмосковье уже перевели в цифровой вид. Особенно отметил вклад руководителя регионального управления Росреестра Светланы Зайцевой. Ведомство разрешило дистанционно проводить регистрацию недвижимости по электронной подписи, а также получать другие услуги по электронной подписи, полученной через приложение «Госключ».