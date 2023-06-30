Подмосковье 30 июня 2023, 13:00 Видеонаблюдение помогло раскрыть почти 2 тысячи преступлений в Подмосковье с начала года Главное управление региональной безопасности Московской области

Читать 360tv в

С начала 2023 года камеры системы «Безопасный регион» помогли правоохранителям раскрыть 1841 преступление в Московской области. Об этом сообщил начальник управления общественной безопасности Главного управления региональной безопасности региона Дмитрий Алексеев во время визита делегации Астраханской области в центр управления Подмосковья.

В состав делегации вошли министр региональной безопасности Владимир Боболь и министра государственного управления, информационных технологий и связи Алексей Набутовский.

Реклама

«Система „Безопасный регион“ — вторая по величине система видеонаблюдения в России. Камеры, установленные на подъездах многоквартирных домов, в общественных местах, на социальных объектах, следят за безопасностью в круглосуточном режиме», — рассказал Алексеев.

По его словам, внедрение нейросети в систему видеонаблюдения повысит процент выявления нарушений. Подмосковье уже работает в данном направлении.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что цифровизация госуслуг Московской области в пять раз сократила число визитов в МФЦ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».