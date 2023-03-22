Подмосковье 22 марта 2023, 17:01 Свыше 200 самовольных построек выявили в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года в Подмосковье выявили 232 самовольные постройки. Решение о сносе приняли по 63 из них, 11 сооружений уже ликвидировали.

Как рассказал глава Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян, в прошлом году в области ликвидировали 188 самостроев. Это были производственные и коммерческие объекты.

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Всего в прошлом году выявили свыше 950 незаконных сооружений, по каждому из них ведут расследование и устанавливают собственников.

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Все самострои Подмосковья публикуют на интерактивной карте на портале «Добродел». Там жители могут самостоятельно сообщать о таких объектах или получить информацию об уже занесенных туда зданиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение попало 11 ветхих построек.

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