Важное 21 марта 2023, 16:52 Почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле — Андрей Воробьев Губернатор Воробьев: 76 семей из аварийных домов Рузы получат новые квартиры в апреле

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Сотни жителей аварийных домов Рузского округа получат ключи от новых квартир в этом году. Под расселение попало 11 ветхих построек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что задача, как и прежде, — «вытаскивать людей из трущоб».

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Новые квартиры переселенцам предоставят в жилых комплексах «Северное сияние» и «Дружный». К переезду в первый из них уже готовятся 211 человек — это 76 семей из поселков Новотеряево, Дорохово, Брикет, Лужки.

Еще 31 житель переедет в ЖК «Дружный», а остальные выбрали возможность купить жилье по сертификату на вторичном рынке. Они смогут сами подобрать себе вариант.

В Подмосковье десятки тысяч человек нуждаются в переселении из аварийного жилья. Это все те, кто до сих пор живет в бараках, малоэтажных домах еще довоенной постройки, в хрущевках. Андрей Воробьев

Губернатор региона напомнил, что сначала в Московской области сформировали первую программу расселения, в которую попали 24 тысячи человек. Это жители домов, признанных аварийными до января 2017 года. Всех расселят уже к концу 2023-го.

«Никакой ремонт эти здания уже не спасает, приходится постоянно терпеть бытовые неудобства. Как говорил наш президент, нужно вытаскивать людей из трущоб, обеспечить комфорт и достойное качество жизни», — сказал губернатор.

В 2023-м в Подмосковье сформируют дополнительную программу переселения. Она коснется уже домов, признанных аварийными до 1 января 2022 года.

Реновация и комплексное развитие

Губернатор подчеркнул, что в Подмосковье в активной стадии — программа реновации, комплексного развития территорий.

Сначала к ней присоединились в 2021 году Мытищи и Раменское. Там под расселение попали 185 человек.

«В прошлом году начали еще 18 проектов — Балашиха, Раменское, Пушкино, Мытищи, Королев, Подольск, Химки, Наро-Фоминск. Там по этим проектам в новое жилье смогут переехать почти 15 тысяч человек, которые жили в ветхих домах», — уточнил Воробьев.

По его словам, в этом году запустят еще 15 проектов комплексного развития территорий в Подмосковье, чтобы удалось переселить дополнительно 4,5 тысячи человек.

Ранее в нашем материале мы подробно рассказали, что известно о реновации в Подмосковье.

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