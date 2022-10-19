Новый торговый корпус создаст свыше 200 рабочих мест в Истре | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 14:46 Новый торговый корпус создаст свыше 200 рабочих мест в Истре

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Новый корпус построят в торговом кластере Novaya Riga Outlet Village в Истре в 2023 году. Внешний вид здания одобрила Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья.

Глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко рассказал, что площадь нового здания составит около пяти тысяч квадратных метров. В нем обустроят торговые залы и два ресторана.

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«Многофункциональный объект рассчитан более чем на 700 посетителей, при реализации которого планируется создать порядка 230 новых рабочих мест», — сказал он.

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На первом этаже корпуса разместят торговые точки и технических помещения, на втором — магазины и рестораны, из которых можно будет выйти на открытую террасу.

Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина рассказала, что авторы решили не повторять существующую застройку и предложили свой дизайн объекта.

«Сочетание отделки под дерево, ажурных реечных ширм, сплошного остекления и прозрачного навеса над террасой̆ создают привлекательный̆ облик здания, который̆ выразительно смотрится как днем, так и в темное время суток, и деликатно интегрируется в окружающую застройку», — поделилась она.

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