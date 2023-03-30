Подмосковье 30 марта 2023, 13:43 Свыше 20 театральных коллективов выступят на областном конкурсе в Щелкове в апреле

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Областной конкурс «Театральная весна Подмосковья» пройдет в Щелкове в пятый раз 1 и 2 апреля. В нем примут участие свыше 22 творческих коллективов из 13 округов региона.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, в начале марта прошел отборочный этап — в нем участвовали 50 команд из 23 муниципалитетов. Они подготовили видеоролики с записью своих спектаклей. К конкурсу допустили 22 из них. Это коллективы из Богородского, Воскресенска, Дмитрова, Дубны, Жуковского и других округов.

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В состав жюри войдет заслуженный артист России Сергей Кагаков. Финалистов будут оценивать в номинациях «Драматический спектакль» и «Музыкальный спектакль».

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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