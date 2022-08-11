Свыше 20 сирот из Истры получат новые квартиры в этом году

Детей-сирот Подмосковья продолжают обеспечивать жильем. Так, в Истре в этом году квартиры получили уже девять человек. Всего в 2022-м ключи вручат 22 сиротам.

Александре Козенько 18 лет. Однажды она осталась без родителей и попала в приемную семью. Теперь у нее есть своя квартира, которую она получила по программе обеспечения детей-сирот жильем. С ней встретилась глава Истры Татьяна Витушева.

«Хочу тебе пожелать, чтобы всё в твоей жизни в дальнейшем складывалось очень хорошо, эта квартира, твоя новая, приносила тебе только счастье, радость и позитив в твоей жизни», — сказала глава городского округа девушке.

После того как Александра получила ключи, сразу отправилась изучать свой новый дом и решать, как обустроить каждый его угол. Так, девушка решила, что в одной части комнаты расположится кухня, а у окна будет стоить стол и кровать. Все коммуникации в квартире уже есть.

«Уже с 14 хотелось как-то уже по взрослой жизни, быть отдельно от родителей, как любому подростку хочется», — поделилась девушка.

Дети-сироты области ежегодно получают жилье по программе и начинают свой путь во взрослую жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с сиротами, прибывших из ДНР. Они рассказали ему о своей новой жизни в Подмосковье.