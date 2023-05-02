Подмосковье 02 мая 2023, 10:23 Новые рабочие места появились на производстве яичного меланжа в Истре

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Минжилполитики Подмосковья одобрило ввод здания для производства яичного меланжа в Истре в поселке Глебовский. Там смогут получить работу 26 человек.

Как рассказали в министерстве, застройщиком выступила компания «Органик». В проект вложили 32 миллиона рублей.

Площадь здания составила 1,4 тысячи квадратных метров. В нем обустроили цех по переработке яичных желтков и белков, а также административную часть. Для хранения и изготовления продукции там создали отсек дезинфекции, а также помещение для разбивания, перемешивания и фильтрации яиц, место для наполнения массы и стерилизации меланжа, упаковки и холодильник с морозильными камерами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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