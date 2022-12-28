Подмосковье 28 декабря 2022, 10:00 Свыше 20 рабочих мест появилось на новом спортивном комплексе в Коломне

Читать 360tv в

Комплекс для пляжных видов спорта построили в Коломне на улице Подлипки-6. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, в организации смогут трудоустроиться 25 человек.

В комплексе посетители смогут играть в пляжный волейбол, футбол и теннис. Там будут проходить соревнования для детей и взрослых. Здание оборудовали четырьмя площадками с кварцевым песком, высоким потолком и освещением. Также там обустроили раздевалки, душевые кабины, фитнес-кафе и парковку.

Реклама

В проект инвестировали 100 миллионов рублей.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его построят в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.