Свыше 20 новых станций заправки электрокаров откроют в Подмосковье

«Мособлэнерго» запланировали установить 21 заправочную станцию для электромобилей в Подмосковье до конца года. Они появятся в Красногорске, Клину, Химках, Солнечногорске, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном и Одинцове.

Всего на территории региона работает 247 зарядных станций в 43 городских округах. Из них 206 мощностью 3,5 киловатт, еще 41 — 22 киловатт. Использовать их можно при помощи мобильных приложений «Зарядки Мосэнергосбыт» и PlugMe. Новые станции планируют установить в Красногорске, Химках, Клину, поселках Нахабино и Андреевка, Звенигороде, Балашихе, Лосино-Петровском, Видном и поселке Малые Вязьмы.

Программа развития электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье рассчитана до 2026 года, рассказали в Минэнергетики. Адреса, где будут установлены станции выбирают по результатам опроса жителей, отметил глава министерства Александр Самарин.

«По итогам такого общения можно сделать вывод, что электрокары набирают популярность в нашем регионе, и соответственно, необходимо развивать инфраструктуру. Это тот случай, когда предложение должно рождать спрос, а не наоборот», — сказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал обо всех программах благоустройства Подмосковья. Благодаря им в регионе преобразятся набережные, лесопарки и исторические центры городов.