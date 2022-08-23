Свыше 20 незаконных свалок ликвидировали в Раменском

Ликвидация незаконных свалок продолжается в Подмосковье. Так, по инициативе администрации в Раменском убрали 22 навала мусора после рекомендации Минэкологии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Раменский вошел в число округов, где проблема незаконных свалок стоит остро, поэтому Минэкологии порекомендовал администрации усилить работу в этом направлении. Глава министерства Тихон Фирсов отметил, что на просьбы отреагировали оперативно.

«На сегодняшний день ликвидировано 22 свалки из числа тех, что были выявлены с середины прошлого года, почти все они находились на территории Виноградовского лесничества», — рассказал министр.

Он добавил, что еще 10 свалок в Раменском уберут в ближайшее время.

Рекомендации по ликвидации мусора также получили другие округа Подмосковья. Среди них Балашиха, Богородский, Воскресенск, Домодедово, Егорьевск, Можайск, Мытищи, Пушкино, Сергиево-Посадский и Шатура.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о серьезном наказании за незаконные свалки в Подмосковье. Эта мера уже помогли заметно снизить количество жалоб.