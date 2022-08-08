Чувствительная тема. Число жалоб на незаконные свалки в Подмосковье сократилось почти вдвое

Количество жалоб на сброс мусора в Московской области сократилось на 45% по сравнению с прошлым годом, доложил губернатору Андрею Воробьеву министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. Губернатор Воробьев назвал «чувствительной» тему незаконных свалок.

«Тема очень чувствительная. В весеннюю сессию был принят закон по весьма серьезному наказанию тех, кто позволяет себе из незаконного сброса мусора делать бизнес или просто в лесополосу или овраги сбрасывает мусор. Сегодня вся необходимая законодательная база есть. С января штрафы будут приходить по фотовидеофиксации. Эту работу тоже наша задача настроить таким образом, чтобы современные технологии нам помогали», — подчеркнул глава Подмосковья.

Строгие меры

Фирсов отметил, что недобросовестных перевозчиков активно привлекают к ответственности, все «видят необратимость наказания».

«В 2021 году нам поступило более 10 тысяч обращений по поводу навалов. В первом полугодии уже выявлено 968 свалок. Эта тем постоянно актуальная, необходимо с этим бороться», — рассказал министр экологии Подмосковья.

По его словам, мониторинг показал, что больше всего незаконных свалок — в Мытищах, Раменском, Дмитровском, Ленинском, Подольском и Пушкинском округах. Рейдовые мероприятия проводят именно в этих муниципальных образованиях, чтобы справиться с этой проблемой и снизить количество обращений.

Мы проводим совместные рейды с Главным управлением содержания территорий. За 2022 год более 50 материалов направлено в МВД для привлечения к ответственности, 30 правонарушителей уже привлечено. Увеличиваем количество фотоловушек, до 1 октября установят еще 150 фотоловушек, появится дополнительно 500 камер фотовидеофиксации для выявления нелегального сброса и привлечения к ответственности недобросовестных перевозчиков Тихон Фирсов министр экологии и природопользования Московской области

Вместе с Минсельхозом продолжается установка шлагбаумов в местах образования мусора. Уже установили 116 штук.

Кроме того, в регионе создали реестр нелегальных перевозчиков, в который уже входит девять юридических лиц и 10 граждан, неоднократно нарушавших требования законодательства. На портале «Добродел» жители смогут сами проводить фотовидеофиксацию нарушений, на основании этих данных людей будут привлекать к ответственности.

Изменения, внесенные в КоАП России по инициативе правительства Московской области 14 июля 2022 года, предусматривают штраф до 70 тысяч для физлиц за повторное нарушение, для юридических лиц сумма вырастет до 200 тысяч рублей с обязательной конфискацией транспортного средства.

«Сейчас мы этот механизм уже опробуем, он просто занимает немного длительное время — от двух до трех месяцев — в связи с тем, что при первом нарушении машина помещается на штрафстоянку, потом она возвращается после уплаты штрафов и дальше нужно зафиксировать повторное нарушение», — добавил Фирсов.

Штрафы на 54 миллиона

По его словам, первую конфискацию планируют провести уже в октябре–ноябре, а в январе, когда норма вступит в сиду, можно будет расширить и увеличить меры по привлечению к ответственности с помощью камер фотовидеофиксации.

Хотелось бы поблагодарить коллег из силовых ведомств, [начальника ГУ МВД по региону] Виктора Кузьмича [Паукова], за организацию рабочих групп по рейдовым мероприятиям. Мы провели уже совместно 44 рейда, изъяли 85 транспортных средств, 92 штрафа назначено 719 постановлений выписали по камерам фотовидеофиксации. Штрафы на сумму 54 миллиона рублей назначили, и уже взыскано 26 миллионов рублей. Предотвратили сброс порядка 1600 «кубов» строительного мусора Тихон Фирсов министр экологии и природопользования Московской области

Минэкологии также проводит свои мероприятия, благодаря которым удалось закрыть 72 свалки, изъять 38 единиц техники, рассчитать ущерб на 32 объектах. Материалы уже передали в МВД для возбуждения уголовных дел.

Рейды показали, что чаще всего нарушения допускают иностранные граждане (67 из 85). Зампред правительства Подмосковья Роман Каратаев разработал механизмы и подготовил изменения в законодательстве, в том числе миграционном.

«Сейчас уже совместно с коллегами из Главного управления региональной безопасности мы направили информацию о принудительном выдворении и запрет на въезд по 18 иностранным гражданам, и уже по 25 иностранным гражданам подготовлены материалы, в ближайшее время их также направим», — сообщил Фирсов.

Главам муниципалитетов поручили усилить контроль за местами неоднократного сброса отходов, продолжить работу по установке шлагбаумов при съездах с дорог общего пользования.