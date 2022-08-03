Свыше 20 домов отремонтируют во Власихе до конца этого года

Капитальный ремонт проведут в 23 многоквартирных домах Власихи в этом году. На это выделили 907 миллионов рублей. Об этом рассказали в региональном министерстве ЖКХ.

В планах обновить кровли пяти домов, фасады и коммуникации в 11, а также заменить пять лифтов в двух домах. Работы уже завершили на 13 объектах. Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что Подмосковье реализует самую масштабную программу капитального ремонта. До 2049 года в планах преобразить более 44 тысяч зданий. Из них 3765 обновят уже в этом году.

Узнать подробнее о том, какие дома отремонтируют, можно на сайте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о капремонте всех домов во Власихе. Он отметил, что всем зданиям города уже более 60 лет, поэтому они нуждаются в обновлении.