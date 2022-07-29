«Нужен был прорыв». Андрей Воробьев рассказал о капремонте всех домов во Власихе

Все многоквартирные дома Власихи включили в программу капитального ремонта в Подмосковье. Здесь зданиям по 60 и более лет, отметил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, этот округ нуждался в обновлении облика домов.

Программа капитального ремонта домов Московской области — самая большая в России. В нее включили свыше 44 тысяч построек.

Во Власихе в программу попали все многоквартирные дома. Там обновят фасады, подъезды, инженерные коммуникации, кровли и не только.

Почти 30 тысяч человек живут во Власихе. Этот город закладывался 60 с небольшим лет назад. Понятно, что проблемы накопились. Нам нужно было сделать такой форсаж, прорыв Андрей Воробьев.

По его словам, для этого выделили дополнительные средства на капитальный ремонт. Теперь обновление придет в каждый дом.

«Сегодня мы видим очень положительные отзывы от жителей. Но те, кому еще не отремонтировали, конечно, в ожидании и беспокоятся, не остановится ли эта программа», — добавил Воробьев.

Он подчеркнул, что жители не только ждут ремонта, но и сами участвуют в нем.

«Участвуют в разных нюансах: какие окна, какого цвета фасад или какие скамейки — все это имеет принципиально важное значение для понимания, для диалога, который для нас очень важен», — рассказал губернатор.

В цифрах

Как сообщил министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, капитальный ремонт во Власихе проходит под наблюдением общественников и заинтересованных жителей.

На сегодняшний день программа уже охватила 44 дома и продолжается. Сегодня мы работаем в 55 домах Антон Велиховский.

Во Власихе осталось отремонтировать 55 домов. В некоторых из них заменят лифты, поскольку существующие устарели.

«Подмосковье растет. Огромное количество вызовов сегодня существует. Капитальный ремонт для домов, которым по 60 и больше лет, крайне актуален», — отметил Андрей Воробьев.

Ремонт включает в себя утепление фасадов, замену козырьков подъезда, окон и балконных блоков, дверей, ремонт кровли, а также внутренних инженерных коммуникаций и фундамента.