Свыше 20 домов отремонтируют в Дзержинском до конца года

Капитальные ремонт домов продолжается в Подмосковье. В программу вошли 25 зданий в Дзержинском округе. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

На ремонт 25 домов в Дзержинске выделили 145 миллионов рублей. На них обновят семь крыш, 11 фасадов и 9 инженерных систем. Работы уже завершили в 18 зданиях.

Как напомнил глава министерства Антон Велиховский, регион реализует самую масштабную программу капремонта в стране. В нее вошли свыше 44 тысяч домов, из которых 15,2 тысячи уже отремонтировали.

Всего в этом году приведут в порядок 3757 домов Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о реконструкции котельных и очистных в Подмосковье. Работы проведут благодаря льготному займу.