Подмосковье 14 июля 2023, 17:21 Свыше 2 тысяч подъездов отремонтировали в Подмосковье с начала года Министерство ЖКХ МО

Читать 360tv в

С начала года в Подмосковье отремонтировали 2,5 тысячи подъездов. Годовой план полностью выполнили в Котельниках, Электрогорске и Фрязине. Всего в этом году приведут в порядок более шести тысяч объектов.

Как рассказал глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, в большинстве округов работы выполнили на 50 и более процентов. Их проводят по программе губернатора «Мой подъезд».

Реклама

Как рассказали в министерстве, участие в программе добровольное и проходит по решению собственников. Жители могут предложить свои идеи для дизайна и оформления и полностью контролировать ход работ.

За семь лет действия программы ремонт провели почти в 100 тысячах подъездов, перемены коснулись около 2,6 миллиона жителей. Больше всего работ провели в Балашихе, Клину, Серпухове, Богородском, Пушкино и Воскресенске. Ремонт контролируют при помощи системы СКПДИ при участии сотрудников технадзора.

«Приятно осознавать, что жители принимают активное участие в ремонте. Они сами решают какие новшества применить в ремонте подъезда, сами определяли дизайн и концепцию подъезда. В результате мы видим не обычный результат, а работу, выполненную с душой», — отметил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов. По его словам, это особенно необходимо летом, когда дети больше времени проводят на улице.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».