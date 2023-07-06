Подмосковье 06 июля 2023, 19:06 Воробьев поручил усилить контроль за содержанием дворов в Подмосковье

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Почти 100 дворов привели в порядок во Фрязине с начала года. Контроль за этим особенно необходим летом, когда дети больше времени проводят на улице, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире радио Sputnik.

О проблеме с содержанием дворов губернатору сообщила жительница городского округа Фрязино Юлия. Она рассказала, что один из объектов не привели в порядок вовремя.

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Руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова доложила, что ремонт во дворе уже завершили. Там отремонтировали детскую площадку, обновили песочницу, удалили вандальные надписи, провели уборку.

Глава округа Дмитрий Воробьев добавил, что за состоянием дворов тщательно следят круглый год. Всего во Фрязине 110 таких территорий, ремонт и уборку провели почти на всех.

«Естественно, это процесс постоянный. У нас организована бригада, которая занимается текущим ремонтом, и запланированы бюджетные средства на замену детских площадок и малых архитектурных форм. Контролируем, есть журнал учета. Вопрос живой, в каждодневном режиме приводим это в порядок», — подчеркнул он.

Во время общения с главой Фрязина губернатор также поинтересовался потребностью в кадрах на научно-производственном предприятии «Исток». Его продолжают оснащать новыми сотрудниками. Для этого проводят работу в образовательных учреждениях и реализуют программу «Детский технопарк», его планируют открыть в следующем году.

«Это важное событие для округа, потому что наши дети с седьмого по 11-й класс могут проходить там профориентацию по самым наукоемким направлениям. В том числе по тем, которые нужны на нашем предприятии в области радиоэлектроники», — отметил Дмитрий Воробьев.

Ранее губернатор поручил разобраться со строительством пешеходных троп вдоль дорог в Истре.

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