Подмосковье 19 апреля 2024, 17:10 Свыше 2 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю Пресс-служба Минтранса МО

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Свыше 2,2 тысячи ям отремонтировали на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья за неделю. Работы провели в Истре, Красногорске и Одинцове.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ремонт прошел в селе Павловская Слобода, дачном поселке Снегири и вблизи деревни Кашино в Истре, на улице Ленина и в деревне Козино в Красногорске, а также в поселках ВНИИССОК, Трёхгорка и деревне Полушкино в Одинцове.

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Работы продолжаются вов сех округах Подмосковья. Завершить активную стадию планируют до 1 мая.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами.

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