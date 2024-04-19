19 апреля 2024, 17:10
Свыше 2 тысяч ям отремонтировали в Подмосковье за неделю
Свыше 2,2 тысячи ям отремонтировали на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья за неделю. Работы провели в Истре, Красногорске и Одинцове.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, ремонт прошел в селе Павловская Слобода, дачном поселке Снегири и вблизи деревни Кашино в Истре, на улице Ленина и в деревне Козино в Красногорске, а также в поселках ВНИИССОК, Трёхгорка и деревне Полушкино в Одинцове.
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Работы продолжаются вов сех округах Подмосковья. Завершить активную стадию планируют до 1 мая.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал о системных мерах по борьбе с половодьем и ямами.
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Дороги
Ремонтные работы
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