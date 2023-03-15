Подмосковье 15 марта 2023, 11:18 Свыше 2 тысяч детей родились благодаря процедуре ЭКО в Подмосковье за год Фотобанк Московской области

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Жительницы Подмосковья могут пройти ЭКО и криоперенос, позволяющие использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле процедуры. В прошлом году благодаря этому на свет появились свыше двух тысяч детей, рассказала первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

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«Такие современные репродуктивные технологии, как ЭКО и криоперенос, применяются в регионе с 2013 года и проводятся в рамках ОМС», — добавила она.

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Процедуру проводят по региональному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что медики региона получили еще около 400 участков в Домодедове, Ступине, Богородском округе, Сергиевом Посаде и Воскресенске по программе «Земля врачам».

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