Свыше 2 млн человек зарегистрировались на школьном портале Подмосковья | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 12:48 Свыше 2 млн человек зарегистрировались на школьном портале Подмосковья

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Количество пользователей школьного портала Подмосковья превысило два миллиона. Из них миллион учеников зарегистрировались в этом году, рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

«Всего на Школьном портале зарегистрировано двух миллионов пользователей. Ежедневно в систему заходит порядка 800 тысяч пользователей», — сообщила она.

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Ирина Каклюгина подчеркнула, что приложение стало незаменимым инструментом как для учителей и учеников, так и для родителей. Портал стараются сделать более функциональным.

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«Из последних нововведений — оценки и домашние задания открыты и доступны без подписки, а также в приложении можно подключить геолокацию ребенка, пуш-уведомления об оценках и рейтинг ребенка по предмету», — добавила она.

Приложение доступно для скачивания в AppStore для пользователей IOS и Play Market для владельцев Android.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.