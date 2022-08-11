Свыше 2 гектаров леса в Ступине расчистят от бурелома

Неликвидную древесину уберут в Жилетовском участке Ступинского лесничества. Это поможет оздоровить и обезопасить территорию и от вредителей.

Лес расчистят на площади 2,6 гектара. Работы проведут на участках, где проходят тропинки, по которым дачники и отдыхающие смогут свободно передвигаться. Как отметила Алла Худякова — старший участковый лесничий — расчистка от отпада, бурелома поможет оздоровить территорию.

«Расчистка территории от отпада, ветровала, бурелома предупреждает распространение вредителей и болезней леса, улучшает его санитарное состояние. Лес выглядит более ухоженным и привлекательным для посещения», — отметила она.

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