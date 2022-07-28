Свыше 19 тысяч нарушений при покосе травы устранили в Подмосковье с начала лета

С начала лета в Подмосковье зафиксировали свыше 26 тысяч нарушений при покосе травы. Из них 19 695 уже устранили. Такими данными поделились в Главном управлении содержания территорий.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что лучшего всего за газонами следили в Коломенском, Серпухове, Чехове, Балашихе, Пушкинском, Шатуре, Королеве, Наро-Фоминске, Истре, Луховицах, Долгопрудном, Реутове, Лосино-Петровском, Серебряных Прудах, Протвине, Пущине, Дзержинском и Звездном Городке.

Она добавила, что самыми недобросовестными оказались Волоколамск, Раменский, Сергиев Посад, Солнечногорск, Дмитров, Павловский Посад, Электросталь и Домодедово.

По закону, юридические и физические лица должны содержать зеленые территории на своих участках и контролировать их состояние. Траву необходимо скашивать при ее высоте более 20 сантиметров, а затем убирать — в течение трех суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Подмосковье 50 лесопарков. В некоторых из них работы уже завершили.