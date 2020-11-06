Свыше 19 млрд рублей вложили частные инвесторы в новые магазины и ТЦ Подмосковья с начала года

Из внебюджетных источников финансирования в отрасль было привлечено более 19 млрд рублей. Министр уточнил, что речь идет о строительстве и открытии новых магазинов, гипермаркетов и торговых центров.

«Новые объекты торговли — это существенные инвестиции в развитие региона, новые рабочие места, а также дополнительные точки сбыта региональной продукции», — отметил Андрей Разин.

Ранее стало известно, что с начало года в агропромышленный комплекс Подмосковья поступило около 36 миллиардов рублей инвестиций. Лидерами по привлечению инвесторов стали Домодедово, Подольск, Воскресенск, Кашира, Ступино, и Дмитровский городской округ.