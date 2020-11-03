Свыше 35 млрд рублей инвестировали в сельское хозяйство Подмосковья в 2020 году

Как уточнил министр, в сельское хозяйство за 9 месяцев текущего года было привлечено 35 661,04 миллиона рублей инвестиций. Это почти на 11 миллиардов рублей больше, чем поступило в АПК региона за аналогичный период прошлого года.

Лидерами по привлечению инвесторов стали Домодедово, Подольск, Воскресенск, Кашира, Ступино, и Дмитровский городской округ.

Андрей Разин добавил, что одними из крупнейших реализованных инвестпроектов в 2020 году стали «ОРЦ Мираторг» в городском округе Домодедово и «Коломенское поле» в Подольске.

Ранее министр сельского хозяйства Подмосковья сообщил, что Дмитровском округе запустят комплекс по производству компоста для выращивания шампиньонов, он начнет работать в 2022 году.