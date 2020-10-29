Большинство жителей Подмосковья носят маски в общественных местах. Помогли доступность и низкая цена

Носить маску в общественном транспорте Московской области — это обязанность пассажира. Человеку без индивидуального средства защиты могут отказать в проезде. Те, кто забыл маску, могут купить ее в кассе или прямо у водителя всего за пять рублей. И это помогает. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире «360» рассказал, что примерно 95% людей носят маски в общественных местах.

Он призвал жителей носить маски, так как сейчас не время устраивать протест или высказывать свое пренебрежение к средствам индивидуальной защиты.

«Существует контроль везде. Во всех странах, в Москве и у нас в Подмосковье в частности. Общественный транспорт, железные дороги, автобусы, торговые центры — все они находятся под таким режимом», — отметил он.

И здесь очень важна позиция самих жителей. Нетерпимость, когда кто-то заходит в автобус без маски и общается со своим другом, это недопустимо Андрей Воробьев.

Губернатор отметил, что сейчас ситуация изменилась и большинство пассажиров носят маски.

«Сегодня мы видим, что ситуация практически на 95-96% урегулирована. И все прекрасно понимают, что ношение маски — это обязательно. Было тяжело, особенно весной, когда не было масок. Сейчас их достаточное количество и по доступной цене», — подчеркнул губернатор.

Руководитель производственной базы автобусного парка Мытищ Евгения Гусева подтвердила слова губернатора. Она отметила, что сейчас пассажиры надевают маску при входе в транспорт на уровне рефлекса.

«Вырабатывается культура ношения масок. Их доступность как по цене, так и по наличию решила проблемы. Огромная работа проведена и по аудиоинформированию, и по размещению стикеров по соблюдению масочного режима, и волонтерское движение. Было важным решение, что автобус не начинает движение, если в салоне пассажир без маски», — отметила она.

Губернатор поблагодарил всех сотрудников общественного транспорта и отметил, что они занимаются рискованной работой. Поэтому дисциплина по соблюдению масочного режима со стороны пассажиров позволяет избежать резкого роста новых случаев коронавируса.

Где купить маску за 5 рублей

Кроме автобусов и касс, маски за пять рублей можно приобрести в государственных аптеках Мособлмедсервиса. Их адреса доступны на сайте mo-medsvc.ru. Узнать адреса ближайших аптек и режимы их работы можно по номеру горячей линии 8 (495) 748-48-80.

После снижения цены количество проданных в Московской области масок значительно увеличилось. За первые 10 дней октября жители скупили средств индивидуальной защиты больше, чем за весь сентябрь.

Маски за пять рублей ничем не отличаются от средств индивидуальной защиты, которые используют медики в больницах. Врач-инфекционист Ирина Пикалова пояснила, что маска предотвращает контакт с коронавирусом, особенно когда маски носят все люди. Кроме того, специалист подчеркнула, что к кислородному голоданию или гипоксии ношение масок не приводит.

Небольшая стоимость маски объясняется тем, что в Московской области в три раза увеличилось количество производств. За сутки в регионе выпускают 2,5 миллиона масок. Это стало возможным благодаря региональной программе по субсидированию предприятий. На выделенный 41 миллион рублей производители увеличили мощности, что привело к снижению цен на выпускаемый продукт.

Контроль за соблюдением масочного режима в Московской области усилили 28 сентября по распоряжению губернатора Андрея Воробьева. Средства индивидуальной защиты необходимо постоянно носить на железнодорожных станциях, в вагонах электричек и автобусах. Нарушителям грозит штраф пять тысяч рублей.