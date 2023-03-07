Подмосковье 07 марта 2023, 16:16 Свыше 150 самовольных построек выявили в Подмосковье с начала года

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С начала года в Подмосковье выявили 158 объектов самовольного строительства. В порядок приведут 62 из них, рассказали в Главгосстройнадзоре региона. Три постройки уже снесли.

Большинство самостроев в этом году выявили в Раменском округе и Мытищах.

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«В 2022 году в Московской области было снесено 141 незаконно возведенное строение. В основном, это здания торгового, складского, транспортного назначения, хозблоки и гаражи», — рассказал глава ведомства Артур Гарибян.

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В прошлом году в регионе выявили свыше 950 самостроев. По каждому из них организовали расследование для установки собственников.

С 2020 года Главгосстройнадзор публикует данные о незаконных объектах на портале «Добродел». Жители могут сами подать информацию о таких постройках с телефона при помощи мобильной версии сайта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году. Рядомс ними появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

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