Важное 02 марта 2023, 13:36 Губернатор Подмосковья рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году Андрей Воробьев: территории 20 станций МЦД благоустроят в Подмосковье к концу года

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Территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Третий диаметр запустят в августе, четвертый — в сентябре. Рядом появятся комфортные зоны ожидания, парковки, пешеходные дорожки.

В Подмосковье МЦД-3 и МЦД-4 пройдут через 30 станций. Это платформы в семи округах: в Люберцах, Балашихе, Раменском, Химках, Одинцове, Реутове и Наро-Фоминске.

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«В 2019 году совместно с Москвой мы открыли первые диаметры. В этом большом деле нас поддержал президент, и проект набирает обороты. Сегодня без МЦД свою жизнь уже не могут представить сотни тысяч жителей Подмосковья и столицы», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что МЦД — это, прежде всего, комфорт, экономия денег и времени, ведь скоростные поезда позволят миновать пробки на дорогах.

МЦД-3 пройдет от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 — от Апрелевки до Железнодорожного. Современные платформы и комфортные поезда — все это важно. Андрей Воробьев

Губернатор добавил, что благоустройство прилегающих к МЦД территорий начнется уже весной. Изменится облик 20 локаций.

На МЦД-3 это коснется территорий рядом со станциями Раменское, Фабричная, Ильинская, Быково, Удельная, Кратово, Есенинская, Ипподром, Люберцы-1, Томилино, Малаховка, Панки, Ухтомская, Красково, Фирсановская.

На МЦД-4 преобразятся территории вблизи платформ Лесной Городок, Железнодорожная, Кучино, Апрелевка и Реутово.

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