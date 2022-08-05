Свыше 1,5 тысячи социальных предприятий создали в Подмосковье

Минсельхозпрод Подмосковья провел мониторинг бизнеса области. Эксперты насчитали 1535 социально-направленных предприятий в сфере бытовых услуг и общественного питания. Об это рассказал глава министерства Владислав Мурашов.

Министр добавил что среди 1,5 тысячи социальных компаний 1254 занимаются бытовыми услугами. Большинство из них находится в Пушкинском — 81 предприятие, Одинцове — 76 и Наро-Фоминске — 57. Питанием занимается 281 предприятие, из которых 45 в Наро-Фоминске, 29 в Орехово-Зуеве и 22 в Воскресенске.

Социальные предприятия — это компании, которые предоставляют льготы. Например, «Новая Столовая» в Дмитрове делает 50% скидку ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам и многодетным семьям.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Теперь предприниматели могут проводить их сами, по специальным чек-листам.