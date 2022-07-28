Проверки бизнеса упростили в Московской области, и это позволило снизить административное давление на предпринимателей. На помощь пришла цифровизация, отметил губернатор Андрей Воробьев. Инспекторские проверки предложили заменить самопроверками по чек-листу.

В Подмосковье работает 15 региональных контролирующих органов и семь федеральных. Давление инспекторов было ощутимым в отрасли бизнеса, но самопроверки позволят предпринимателям облегчить процессы.

«Что значит самопроверка? Учитывая „цифру“, цифровую фотографию и современные возможности, вы оставляете заявку на портале госуслуг, и вам уже приходит чек-лист», — рассказал губернатор.

Собственник будет проверять по чек-листу важные моменты и отправлять результаты дистанционно.

Например, вы строите дом. Вы фиксируете по чек-листу те необходимые моменты, которые входят в перечень контроля, и отправляете дистанционно Андрей Воробьев.

В случае нарушений наказаний сразу не будет — инспекторы попросят исправить недочеты в определенные сроки.

«Дело в том, что время стремительно летит, и то, что раньше было предусмотрено различными документами, устарело», — отметил Воробьев.

По его словам, пункты проверки сократили вдвое — с 20 до 10 строк. Убрали критерии, которые не влияют на безопасность и качество.

«Считаем это очень важным, и бизнес, насколько я слышал от участников, всячески это приветствует», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев анонсировал новые меры поддержки предпринимателей Подмосковья. Они начнут действовать с 1 августа.