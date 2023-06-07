Подмосковье 07 июня 2023, 09:28 Свыше 1,5 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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Ямочный ремонт продолжается в Подмосковье. За сутки на региональных и муниципальных дорогах ликвидировали слышь свыше 1,5 тысячи дефектов покрытия.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, в Раменском за сутки отремонтировали более 100 ям, по 90 ликвидировали в Балашихе и Воскресенске.

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«Важно оперативно выявлять и устранят ямы, так как они доставляют дискомфорт автомобилистам. За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья на муниципальной сети ликвидировали свыше 600 ям, а на региональной сети — около 880 ям», — сказал глава ведомства Алексей Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске. Он отметил, что от качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей.

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