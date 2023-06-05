Подмосковье 05 июня 2023, 14:18 Андрей Воробьев отметил значимость ремонта моста на Новорижском шоссе в Красногорске

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Ремонт моста на Новорижском шоссе в Красногорске стал одним из приоритетных дорожных проектов Подмосковья в 2023 году. От качества и скорости этой работы будет зависеть комфорт большого количества жителей, отметил губернатор Андрей Воробьев.

Мост начали приводить в порядок в мае — его не ремонтировали с 1994 года. Современные технологии помогут ускорить работу.

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«Мы хорошо знаем, насколько загружена Новорижская трасса — и в область, и в Москву. От качества и, конечно, скорости ремонта зависит удобство жителей», — отметил Воробьев на заседании правительства.

Открыть движение по обновленному мосту в сторону области планируют до 31 июля, а по направлению в Москву — до 15 августа, отметил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

«Мы с нашими федеральными коллегами видим необходимость и потребность как можно быстрее сделать ремонт. С 1994 года ремонт не проводился. Дата пуска движения в область — до 31 июля, а в Москву — до 15 августа. Федеральные коллеги работают круглосуточно», — сказал он.

Всего до конца года в Подмосковье отремонтируют 24 моста.

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