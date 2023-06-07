Подмосковье 07 июня 2023, 10:29 Свыше 1,5 тысячи детей из Подмосковья выступили на всероссийском фестивале «Движения первых» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области / Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Всероссийский фестиваль «Движения первых» прошел в Москве 1 и 2 июня. В нем приняли участие более трех тысяч человек, в том числе дети из Подмосковья.

Как рассказала глава министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе, в регионе работает 72 первичных отделения движения. Благодаря этой работе 55 детей из Подмосковья стали финалистами федеральных проектов разных направлений. Среди них — экология, медиа, финансовая грамотность, ораторское искусство, мода и кулинария.

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«В рамках фестиваля ребята защитили свои проекты, и в число победителей вошли Дмитрий Райков из городского округа Клин, занявший первое место в проекте „Шеф в школе“, Олеся Черепанова из городского округа Электросталь, отличившаяся в „Лиге ораторов“, и команда из Синьковской СОШ № 2 из Дмитровского городского округа, которые стали лучшими в конкурсе „МедиаПритяжение“», — рассказала она.

Председатель совета регионального отделения «Движения первых» в Подмосковье Юрий Макеев рассказал, что регион представили на фестивале 1500 ребят. Это активисты первичных отделений на базе школ и колледжей, дети с ограниченными возможностями здоровья, финалисты «Большой перемены» и другие.

Мероприятие состоялась в Москве, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, на территории арт-кластера «Таврида», образовательного центра «Машук» и мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Для участников подготовили мотивационные дискуссии, встречи с деятелями культуры, науки и искусства, спортсменами и артистами. На сцене фестиваля весь день выступали популярные актеры, блогеры и музыканты, в том числе певцы Шаман и Ваня Дмитриенко.

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