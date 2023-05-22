Важное 22 мая 2023, 12:15 «Каждый из нас поддерживает ребят». Губернатор Подмосковья — о начале ЕГЭ Андрей Воробьев поддержал школьников в преддверии ЕГЭ в Подмосковье

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Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор региона Андрей Воробьев выразил надежду, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты. По его словам, это всегда волнительный этап для учеников.

«Заканчивается учебный год. Всегда это волнительное мероприятие для тех, кто оканчивает школу, кто готовится к экзаменам», — сообщил Воробьев на заседании областного правительства.

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Он добавил, что уже в пятницу, 26 мая, начинается сдача Единого государственного экзамена.

Мы, со своей стороны, готовимся, и каждый из нас поддерживает ребят. Прежде всего, это они сами, плюс родители, плюс педагоги. Очень надеемся, что и в этом году все успешно пройдут испытания. Андрей Воробьев

Все это, по словам губернатора, приблизит момент, когда выпускники смогут отдохнуть и порадоваться на выпускном вечере.

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