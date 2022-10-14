Свыше 130 женщин стали водителями автобусов в «Мострансавто» | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 14:35 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 130 женщин стали водителями автобусов в «Мострансавто»

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В «Мострансавто» водителями автобуса работают более 130 женщин. Больше Из них 30 сотрудниц трудятся на маршруте № 2 в Коломне. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковье.

В ведомстве отметили, что на женщин-водителей поступает меньше жалоб, они реже попадают в ДТП и получают больше благодарностей от пассажиров. Кроме того, женщина возглавляет один из самых важных филиалов компании в Люберцах.

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«Мострансавто» готовит программу по набору женщин-водителей. Для них есть все комфортные условия — автобусы оборудованы гидроусилителями и автоматической коробкой передач.

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Участница конкурса «Лучший водитель АО „Мострансавто“» Ирина Коробова рассказала, что профессия уже давно перестала быть мужской. Женщины стали чаще интересоваться перевозками — многие хотят сменить профессию, кто-то продолжает династию водителей или исполняет детскую мечту.

«Думаю, что дорога, пассажиры, автобусы — мое призвание, ведь я уже 12 лет перевожу жителей и гостей региона. Чувствую себя уверенно за рулем, одинаково хорошо управляю автобусами малого и большого класса. Я реализовала свою мечту», — поделилась Ирина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М-12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М-12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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