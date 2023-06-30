Подмосковье 30 июня 2023, 15:01 Свыше 130 народных троп благоустроили в Подмосковье ГУСТ МО

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Народные тропы продолжают благоустраивать в Подмосковье. Работы уже завершились на 131 объекте. Это дало возможность жителям с комфортом передвигаться по привычным маршрутам к социальным объектам, рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова.

«При выборе адресов основной акцент делается на два фактора: наличие поблизости школ, поликлиник, детских садов, а также учитываются просьбы жителей обустроить пешеходные коммуникаций в конкретной локации», — сказала Аипова.

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Она добавила, что этим летом народные тропы появятся в 43 городских округах. В стадии благоустройства находятся еще 454 дорожки. Ознакомиться с их расположением можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На набережной уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.

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