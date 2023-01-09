Подмосковье 09 января 2023, 16:59 Свыше 1,3 тысячи новых автобусов запустят в Подмосковье в этом году — Андрей Воробьев Андрей Воробьев рассказал о запуске 1,3 тысячи новых автобусов в Подмосковье

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В 2022 году на линии Подмосковья вышли 424 новых автобуса. В новом году регион получит еще свыше 1,3 тысячи, а также закупит 130 комбинированных дорожных машин. Об этом на заседании правительства губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву сообщила зампред Анна Кротова.

Были праздники — Новый год, Рождество, каникулы — все это предполагало особое внимание мерам безопасности и функционированию наших систем ЖКХ, транспорта. Хочу поблагодарить здравоохранение, правоохранительный блок, все дорожные службы. Андрей Воробьев

Около семи тысяч автобусов курсировали по маршрутам Подмосковья в праздничные дни по расписанию выходного дня. Их перераспределили, а также сформировали 32 ремонтные бригады.

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Транспортную ситуацию на дорогах области контролировали камеры, установленные на остановках, а также через обращения в соцсетях и портал «Добродел». Сотрудники Минтранса следили за пробками, интервалами движения автобусов, запаркованностью и очередями. Благодаря чуткому контролю число жалоб снизилось вдвое по сравнению с прошлым годом, несмотря на то, что пассажиропоток вырос на 5%.

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В министерстве добавили, что число ДТП в праздники снизилось на 40%, Госавтоинспекция провела 529 рейдов.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к уборке снега в Подмосковье. Службы определили четыре сценария, по которым проводятся работы, и определили приоритетность дорог.