Подмосковье 09 января 2023, 16:41 Андрей Воробьев: новый подход к контролю за уборкой снега разработали в Подмосковье Телеканал «360»

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Новый подход к контролю за уборкой снега внедрили в Подмосковье. Службы определили четыре сценария, по которым проводятся работы, и определили приоритетность дорог. Об этом сообщила зампред правительства Анна Кротова на заседании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

«Хочу поблагодарить здравоохранение, правоохранительный блок, все дорожные службы. Это многотысячная армия людей, которая, несмотря на праздничные дни, регулярно занималась своей очень важной работой», — заявил губернатор.

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За чистотой улиц в праздники следили свыше 2,9 тысячи единиц техники и почти 3,5 тысячи человек. Минтранс сформировал план уборки, а системы РНИС и СКПДИ помогли контролировать работы.

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Как рассказала Анна Кротова, сначала определили приоритетность дорог — начали с вылетных магистралей с высокой интенсивностью движения, а также с тех, по которым движутся общественный транспорт и экстренные службы. Она добавила, что для снижения числа жалоб было необходимо совместить графики уборки дорог и дворов.

«Мы разработали новый подход к контролю уборки снега — собрали сведения обо всей технике в муниципалитетах и распределили ее на дорожную сеть округов и ее элементы», — сказала Анна Кротова.

Раньше сотрудники служб заносили задания в систему СКПДИ и сами контролировали работы. Теперь для этого формируют планы, исходя из протяженности дорог и количества техники.

Ранее губернатор поблагодарил все службы Подмосковья за бесперебойную работу в праздничные дни. Он рассказал, что их труд позволил заметно снизить число жалоб.