facebook_pixel
    03 августа 2022, 17:40

    Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за запуск сервиса заказа автобусов «НамПоПути»

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Голосование за запуск сервиса перевозок по требованию завершилось на портале «Добродел». В нем приняли участие свыше 13,5 тысячи жителей 95 ЖК. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

    Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за запуск сервиса заказа автобусов «НамПоПути»

    По сообщению МТДИ, участие принимали жители 28 городских округов Подмосковья. Как рассказала зампред правительства Анна Кротова, активнее всего голосовали в Ленинском округе, Мытищах и Красногорске.

    «В настоящее время специалисты анализируют результаты голосования и определяют будущие маршруты для запуска сервиса», — сказала зампред.

    Сервис перевозок по требованию улучшит транспортную доступность ЖК со станциями и метро. Жители смогут заказать автобус в удобное время к нужной остановке через мобильное приложение. «НамПоПути» уже запустили в двух комплексах Красногорска, с июля с его помощью совершили около тысячи поездок. Стоимость проезда составила 41 рубль.

    Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители региона стали реже жаловаться на работу общественного транспорта.