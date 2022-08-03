Свыше 13 тысяч жителей Подмосковья проголосовали за запуск сервиса заказа автобусов «НамПоПути»

Голосование за запуск сервиса перевозок по требованию завершилось на портале «Добродел». В нем приняли участие свыше 13,5 тысячи жителей 95 ЖК. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

По сообщению МТДИ, участие принимали жители 28 городских округов Подмосковья. Как рассказала зампред правительства Анна Кротова, активнее всего голосовали в Ленинском округе, Мытищах и Красногорске.

«В настоящее время специалисты анализируют результаты голосования и определяют будущие маршруты для запуска сервиса», — сказала зампред.

Сервис перевозок по требованию улучшит транспортную доступность ЖК со станциями и метро. Жители смогут заказать автобус в удобное время к нужной остановке через мобильное приложение. «НамПоПути» уже запустили в двух комплексах Красногорска, с июля с его помощью совершили около тысячи поездок. Стоимость проезда составила 41 рубль.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что жители региона стали реже жаловаться на работу общественного транспорта.