Приложение «Транспорт Подмосковья» на треть снизило число жалоб на расписание автобусов

Число жалоб на отсутствие расписания автобусов в Подмосковье снизилось на треть, сообщила зампред правительства региона Анна Кротова на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Она также обратила внимание на рост популярности мобильного приложения «Транспорт Подмосковья», где можно посмотреть расписание онлайн.

«Мы внедрили электронное расписание автобусов. С 12 апреля оно доступно в мобильном приложении „Транспорт Подмосковья“. И на сегодняшний день оно имеет уже более 30 тысяч пользователей. Загрузить его можно через AppStore или GooglePlay», — рассказала Кротова.

Источник фото: телеканал «360»

В этом приложении пассажир видит актуальное расписание в реальном времени, может онлайн отслеживать нужный автобус и строить оптимальный маршрут движения. До конца года сервис планируется усовершенствовать, чтобы пользователи могли давать обратную связь.

«То есть чтобы, если автобус не пришел, сразу нажать на кнопку „Сообщить“. И вам будет направлено, чем может воспользоваться пассажир. Мы видим, что внедрение электронного расписания на треть снизило жалобы на отсутствие расписания на остановках», — подчеркнула зампред.