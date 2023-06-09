09 июня 2023, 13:42
Свыше 13 тысяч гектаров земли обработали в борщевика в Подмосковье с начала года
Он слышит 13 тысяч гектаров земли обработали в Подмосковье от борщевика с начала года. Работа провели 48 городских округах.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, в регионе обработали 66% от общего плана. В этом году работы проведут более чем на 20 тысяч гектаров земли. Они пройдут в два этапа: сначала мая по конец июня и со второй половины июня до конца июля.
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«Темпы работ увеличиваются, за неделю процент выполнения плана по обработке увеличился на 24%», — сказал он.
Лидерами по обработке от борщевика оказались Клин, Можайск и Талдом. Работы проводят также и на частных территориях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.
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Благоустройство
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