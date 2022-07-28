Свыше 13 тонн сыра выпустили в Подмосковье с начала года

Предприятия Подмосковья произвели 13,2 тонны сыра с начала года. В том числе плавленые и рассольные продукты. Эту работу ведут предприятия, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Зампред правительства Георгий Филимонов рассказал, что из 13,2 тонн сыра, произведенных в этом году, 516 тонн выпустили за прошлую неделю. В среднем продукция стоила почти 705 тысяч рублей за тонну мягких сыров, чуть больше миллиона за твердые и полутвердые, 247 тысяч за плавленые и 387 тысяч за рассольные. Данные считались по работе 81 компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса, которые заработают с 1 августа. Это гранты для соцпредприятий и субсидии для выхода на маркетплейсы.