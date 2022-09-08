Участников торгов по землям стало вдвое больше в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 12:51 Поделиться Telegram

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Viber Участников торгов по землям стало вдвое больше в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Подмосковья сообщил о реализации свыше 1200 гектаров земель сельхозназначения с начала года. Это в два раза больше, чем в 2021 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сельхозземли — это важные объекты, отметили в комитете. Они предназначены для производства натуральных продуктов питания. Директор «ГКТ РЦТ» Мартирос Саркисян рассказал, что количество ушедших с торгов участков в этом году оказалось вдвое выше, чем в 2021-м, и составило 94 объекта.

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«Хочется отметить, что среднее количество участников на конкурентных процедурах в этом году тоже выросло в два раза и составляет пять человек на один лот, что показывает высокую востребованность в увеличении сельхозпроизводства, в том числе для преодоления санкционного давления», — подчеркнул он.

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Самым востребованным участком в этом году стал объект в Раменском округе площадью 2,9 гектара. За него боролись 44 претендента. По итогам торгов на нем организуют разведение лошадей.

Сейчас на торгах представлены еще 31 участок. Узнать подробнее о них можно на сайте ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о субсидиях для бизнеса по франшизе. Он напомнил, что компенсировать можно 30 и 50% затрат.

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