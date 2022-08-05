Свыше 11 тонн овощей собрали в Подмосковье с начала сезона

Более 11 тысяч тонн овощей открытого грунта собрали в Подмосковье за сезон. Это капуста, свекла, огурцы, зелень и другие культуры. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Урожай в Подмосковье собрали с 0,7 тысячи гектара земли. По словам Мурашова, это 9% от плана. При этом объем овощей уже достиг 11,3 тысячи тонны. Всего за этот сезон культуры соберут с площади 8,2 тысячи гектара.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о востребованности подмосковных овощей в регионе и столице. По его словам, теплицы области находятся в «эпицентре спроса», благодаря чему на прилавках быстро появляются свежие продукты.