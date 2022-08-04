Подмосковье на сегодняшний день полностью обеспечивает себя овощами и фруктами. В регионе успешно работают 10 агрокомплексов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона обратил внимание, что в области выращивают разные сорта помидоров, огурцов, салат, перец, клубнику, ежевику и многое другое.

«Кстати, прорыв был обеспечен в 2014 году, когда была принята федеральная программа. Она позволяла инвестору компенсировать до 25% затрат на капитальное строительство. И это позволяет нам сегодня, к концу года, иметь 220 гектаров. Это большое количество свежих овощей прямо на рынке — вот в чем преимущество», — подчеркнул губернатор.

Воробьев обратил внимание, что нет необходимости тратить время на длительную перевозку, благодаря свежей продукции, которую выращивают в регионе. Через считанные часы овощи, которые сняли с грядки, поступают уже в торговый оборот. И это, безусловно, более качественные продукты.

Доля импорта есть — Узбекистан, Азербайджан, и Турция есть. Поэтому здесь места всем хватает, но я сказал о нашем преимуществе. Наши теплицы — 10 крупных комплексов — находятся прямо в эпицентре спроса Андрей Воробьев

Глава региона отметил, что с Подмосковьем работают и аграрии из других российских регионов, например, Липецка и Калуги, с юга страны, где есть возможность использовать и открытые, и закрытые грунты.

«Конечно, это закрывает тему продовольственной безопасности на круглый год», — заключил губернатор.