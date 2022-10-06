Свыше 100 жителей Наро-Фоминска посетили семинар об экологической грамотности | 360°

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Свыше 100 жителей Наро-Фоминска посетили семинар об экологической грамотности

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Экологический семинар прошел в Наро-Фоминске 4 октября. На нем жителям округа рассказали об обращении с отходами и «мусорной реформе». Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Семинар посетили свыше 100 жителей Наро-Фоминска. Они смогли не только узнать об обращении с отходами, но и посетить выставку современных фотографов, которые хотят привлечь внимание к экологической проблеме.

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Глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский рассказал, что с 2019 года жители региона направили на переработку около восьми миллионов тонн отходов.

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«Это означает, что они послужили сырьем для новых товаров, стали частью экономики замкнутого цикла и не пошли на захоронение», — подчеркнул он.

В министерстве напомнили, что 10-11 октября в регионе пройдет экологический форум, на котором обсудят перспективы развития отрасли. Подробнее о нем можно узнать на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Переработка

Экология

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