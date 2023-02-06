Подмосковье 06 февраля 2023, 10:29 Свыше 100 женщин из Серпухова занялись пошивом снаряжения для бойцов СВО

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Женщины из Серпухова объединились для пошива тактического снаряжения для бойцов СВО во Дворце культуры «Исток». Изготовлением носилок, балаклав и толстовок занимаются уже свыше 100 человек.

Директор ДК Павел Михайлюк рассказал, что производство началось в конце прошлого года.

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«Возникла идея сделать одну точку притяжения, где все смогут собираться. Открыли производство тактических носилок, позже пришли заказы с передовой на пятиточечники, балаклавы, флисовые толстовки, шарфы и защиту для ног. Мы сами научились и стали производить все это военное снаряжение», — сказал Павел Михайлюк.

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Снаряжение изготавливают волонтеры разных возрастов и профессий, а также активисты движения «Милосердие — Серпухов», добровольцы духовно-просветительского центра женского монастыря и местных храмов.

«Когда я нашла новость, что в моем городе плетут сети и нужна помощь, нужны руки — я подключилась. Встретила людей, которые пришли делать общее дело. Когда я плету сеть, всегда говорю, что если она спасет хотя бы одну жизнь, значит, я сюда не зря приходила», — поделилась волонтер Александра Финогенова.

Власти Подмосковья считают своим долгом быть максимально вовлеченными и делать все необходимое для помощи военным. Об этом губернатор Андрей Воробьев рассказал на встрече с личным составом 21-й Софринской бригады.

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